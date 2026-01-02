Hindustan Hindi News
ना स्विफ्ट, ना डिजायर, ब्रेजा: ₹6 लाख की इस मारुति कार ने बिक्री में सबको पछाड़ा; 30 km का माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई बिक्री में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Jan 02, 2026 11:02 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो को बीते महीने कुल 22,108 नए ग्राहक मिले। इस दौरान मारुति सुजुकी बलेनो ने मारुति फ्रोंक्स, डिजायर, स्विफ्ट, ब्रेजा और वैगनआर जैसे मॉडलों को पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं बीते महीने मारुति की 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पांचवें नंबर पर रही मारुति ब्रेजा

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स को बीते महीने कुल 20,700 नए ग्राहक मिले। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर को बीते महीने कुल 19,100 नए खरीददार मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट को बीते महीने कुल 18,800 नए ग्राहक मिले। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा को इस दौरान कुल 17,719 ग्राहक मिले।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।

करीब 30 किमी का माइलेज

भारत में बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 6.10 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो पेट्रोल वैरिएंट में 20 से 22 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी मोड पर करीब 30 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।

