देश के टॉप-25 कारों की लिस्ट: इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज; फरवरी में 19,430 लोगों ने खरीदी

Mar 06, 2026 11:40 am IST
भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने बीते महीने कुल 19,430 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,349 यूनिट था। जबकि इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर 7,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री करके टाटा टियागो रही। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

29% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 19,326 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 29 पर्सेंट के सालाना बढ़ोतरी के साथ 18,748 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,938 यूनिट कार की बिक्री की।

25% घट गई वैगनआर की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,863 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,807 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही मारुति वैगनआर ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,850 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही मारुति बलेनो

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,833 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही महिंद्रा स्कार्पियो ने 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,665 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,632 यूनिट कार की बिक्री की।

यहां देखें टॉप-25 कारों की बिक्री लिस्ट

मॉडल यूनिट्स
Tata Nexon19,430
Maruti Suzuki Dzire19,326
Tata Punch18,748
Hyundai Creta17,938
Maruti Suzuki Brezza17,863
Maruti Suzuki Ertiga17,807
Maruti Suzuki WagonR14,885
Maruti Suzuki Swift14,833
Mahindra Scorpio14,665
Maruti Suzuki Baleno14,632
Maruti Suzuki Fronx13,898
Maruti Suzuki Victoris13,021
Maruti Suzuki Eeco11,620
Mahindra Thar11,047
Hyundai Venue10,494
Kia Seltos10,308
Mahindra Bolero9,863
Maruti Suzuki Alto9,787
Kia Sonet9,750
Toyota Urban Cruiser Hyryder9,359
Mahindra XUV 7XO9,112
Toyota Innova Hycross8,703
Mahindra XUV 3XO8,637
Tata Sierra7,100
Tata Tiago7,040
Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

