देश के टॉप-25 कारों की लिस्ट: इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज; फरवरी में 19,430 लोगों ने खरीदी
भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने बीते महीने कुल 19,430 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,349 यूनिट था। जबकि इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर 7,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री करके टाटा टियागो रही। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
29% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 19,326 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 29 पर्सेंट के सालाना बढ़ोतरी के साथ 18,748 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,938 यूनिट कार की बिक्री की।
25% घट गई वैगनआर की बिक्री
बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,863 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,807 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही मारुति वैगनआर ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,850 यूनिट कार की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही मारुति बलेनो
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,833 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही महिंद्रा स्कार्पियो ने 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,665 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,632 यूनिट कार की बिक्री की।
यहां देखें टॉप-25 कारों की बिक्री लिस्ट
|मॉडल
|यूनिट्स
|Tata Nexon
|19,430
|Maruti Suzuki Dzire
|19,326
|Tata Punch
|18,748
|Hyundai Creta
|17,938
|Maruti Suzuki Brezza
|17,863
|Maruti Suzuki Ertiga
|17,807
|Maruti Suzuki WagonR
|14,885
|Maruti Suzuki Swift
|14,833
|Mahindra Scorpio
|14,665
|Maruti Suzuki Baleno
|14,632
|Maruti Suzuki Fronx
|13,898
|Maruti Suzuki Victoris
|13,021
|Maruti Suzuki Eeco
|11,620
|Mahindra Thar
|11,047
|Hyundai Venue
|10,494
|Kia Seltos
|10,308
|Mahindra Bolero
|9,863
|Maruti Suzuki Alto
|9,787
|Kia Sonet
|9,750
|Toyota Urban Cruiser Hyryder
|9,359
|Mahindra XUV 7XO
|9,112
|Toyota Innova Hycross
|8,703
|Mahindra XUV 3XO
|8,637
|Tata Sierra
|7,100
|Tata Tiago
|7,040
