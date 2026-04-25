ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आई यह इलेक्ट्रिक कार; ये नेक्सन, पंच, क्रेटा EV भी नहीं, 74% बढ़ गई बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV)ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में बीते कुछ सालों से लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एमजी मोटर्स की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) को बीते महीने कुल 4,530 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान मासिक आधार पर एमजी विंडसर ईवी की बिक्री में 74 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं इस दौरान 15 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक कारों के बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9S
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान 8 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 3,254 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच ईवी रही। पंच ईवी ने इस दौरान 171 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 2,871 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन ईवी रही। नेक्सन ईवीने इस दौरान कुल 2,405 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।
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Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
159% बढ़ गई ई विटारा की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ई विटारा रही। मारुति ई विटारा ने इस दौरान 159 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 2,254 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 7 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 1,759 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर ईवी रही। हैरियर ईवी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,597 यूनिट कार की बिक्री की।
आठवें नंबर पर रही महिंद्रा BE6
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE6 रही। महिंद्रा BE6 ने इस दौरान 35 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 1,495 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व ईवी रही। कर्व ईवी ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,201 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो ईवी रही। टियागो ईवी ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 847 यूनिट कार की बिक्री की।
56% घट गई XUV 3XO EV की बिक्री
जबकि 682 यूनिट कार की बिक्री करके ग्यारहवें नंबर पर एमजी कॉमेट ईवी रही। वहीं, बारहवें नंबर पर 600 यूनिट कार की बिक्री करके हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक रही। इसके अलावा, तेरहवें नंबर पर 411 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री करके एमजी ZS EV रही। जबकि चौदहवें नंबर पर 367 यूनिट कार की बिक्री करके टाटा टियागो ईवी रही। इसके अलावा, पंद्रहवें नंबर पर 207 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करके महिंद्रा XUV 3XO EV रही।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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