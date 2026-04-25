ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आई यह इलेक्ट्रिक कार; ये नेक्सन, पंच, क्रेटा EV भी नहीं, 74% बढ़ गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV)ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में बीते कुछ सालों से लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एमजी मोटर्स की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) को बीते महीने कुल 4,530 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान मासिक आधार पर एमजी विंडसर ईवी की बिक्री में 74 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं इस दौरान 15 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक कारों के बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9S बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान 8 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 3,254 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच ईवी रही। पंच ईवी ने इस दौरान 171 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 2,871 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन ईवी रही। नेक्सन ईवीने इस दौरान कुल 2,405 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।

159% बढ़ गई ई विटारा की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ई विटारा रही। मारुति ई विटारा ने इस दौरान 159 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 2,254 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 7 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 1,759 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर ईवी रही। हैरियर ईवी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,597 यूनिट कार की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही महिंद्रा BE6 बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE6 रही। महिंद्रा BE6 ने इस दौरान 35 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 1,495 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व ईवी रही। कर्व ईवी ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,201 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो ईवी रही। टियागो ईवी ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 847 यूनिट कार की बिक्री की।