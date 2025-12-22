देसी ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस बाइक का जादू, बिक्री में बनी नंबर-1; ये शाइन, पल्सर, अपाचे भी नहीं

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी। बीते महीने हीरो स्प्लेंडर को कुल 3,48,569 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो स्प्लेंडर की बिक्री में 18.63 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,93,828 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीसरे नंबर पर रही होंडा शाइन बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रहा। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,62,689 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 28.15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,86,490 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जूपिटर रहा। टीवीएस जूपिटर ने इस दौरान 25.14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,24,782 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

48% बढ़ गई एचएफ डीलक्स की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 0.58 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,13,802 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 48.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,082 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। सुजुकी एक्सेस ने इस दौरान 24.68 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 67,477 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।