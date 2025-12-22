Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़top-10 two-wheelers nov 2025 hero splendor again best-seller activa shine pulsar jupiter
देसी ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस बाइक का जादू, बिक्री में बनी नंबर-1; ये शाइन, पल्सर, अपाचे भी नहीं

देसी ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस बाइक का जादू, बिक्री में बनी नंबर-1; ये शाइन, पल्सर, अपाचे भी नहीं

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी।

Dec 22, 2025 11:29 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
0

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी। बीते महीने हीरो स्प्लेंडर को कुल 3,48,569 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो स्प्लेंडर की बिक्री में 18.63 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,93,828 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीसरे नंबर पर रही होंडा शाइन

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रहा। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,62,689 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 28.15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,86,490 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जूपिटर रहा। टीवीएस जूपिटर ने इस दौरान 25.14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,24,782 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

48% बढ़ गई एचएफ डीलक्स की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 0.58 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,13,802 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 48.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,082 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। सुजुकी एक्सेस ने इस दौरान 24.68 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 67,477 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रहा टीवीएस iQube

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 36.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 48,764 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एक्सएल 100 रहा। टीवीएस एक्सएल 100 ने इस दौरान 2.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 44,971 यूनिट मोपेड की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस iQube रहा। टीवीएस iQube ने इस दौरान 48.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,191 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Hero Motocorp Honda Activa TVS IQube अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।