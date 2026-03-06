इस कंपनी की बाइक-स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 28 दिनों में 4,57,826 घरों तक पहुंची; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो की टू-व्हीलर खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर देश की ओवरऑल टू-व्हीलर बिक्री में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो की टू-व्हीलर खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर देश की ओवरऑल टू-व्हीलर बिक्री में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो के टू-व्हीलर को बीते महीने कुल 4,57,826 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो की टू-व्हीलर बिक्री में 18.39 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,86,703 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Scram 440
₹ 2.23 - 2.31 लाख
Royal Enfield Himalayan 450
₹ 3.06 - 3.37 लाख
Royal Enfield Shotgun 650
₹ 3.94 - 4.09 लाख
दूसरे नंबर पर रही होंडा
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 30.74 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,31,253 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 31.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,33,935 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 17.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,80,846 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।
90000 से ज्यादा बिकी रॉयल एनफील्ड बाइक
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी इस दौरान 22.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 94,398 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 26.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,216 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 31.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 60,967 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही जावा-येजदी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एथर एनर्जी रही। एथर एनर्जी ने इस दौरान 71.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,584 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स/एम्पियर रही। ग्रीव्स/एम्पियर ने इस दौरान 27.54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,724 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जावा-येजदी रही। जावा-येजदी ने इस दौरान 90.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,468 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।