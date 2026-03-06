इस कंपनी की बाइक-स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 28 दिनों में 4,57,826 घरों तक पहुंची; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

Mar 06, 2026 01:54 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो की टू-व्हीलर खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर देश की ओवरऑल टू-व्हीलर बिक्री में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो की टू-व्हीलर खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर देश की ओवरऑल टू-व्हीलर बिक्री में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो के टू-व्हीलर को बीते महीने कुल 4,57,826 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो की टू-व्हीलर बिक्री में 18.39 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,86,703 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही होंडा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 30.74 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,31,253 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 31.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,33,935 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 17.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,80,846 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।

90000 से ज्यादा बिकी रॉयल एनफील्ड बाइक बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी इस दौरान 22.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 94,398 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 26.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,216 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 31.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 60,967 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।