सफारी, फॉर्च्यूनर, हैरियर की भी निकली हेकड़ी; इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज, 15500 घरों में पहुंची
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में हुई एसयूवी (4.5 to 4.8m) बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,542 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 0.65 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 15,442 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर
बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO ने इस दौरान 20.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,133 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 149.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,711 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 3.27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,046 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
53% बढ़ गई टाटा सफारी की बिक्री
बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 53.42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,375 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 71.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,945 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 26.56 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 962 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
139 यूनिट बिकी स्कोडा कोडियाक
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 612 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर / Plus रही। एमजी हेक्टर / Plus ने इस दौरान 25.61 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 334 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कोडियाक रही। स्कोडा कोडियाक ने इस दौरान 1,290 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 139 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
