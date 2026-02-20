सफारी, फॉर्च्यूनर, हैरियर की भी निकली हेकड़ी; इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज, 15500 घरों में पहुंची

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में हुई एसयूवी (4.5 to 4.8m) बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में हुई एसयूवी (4.5 to 4.8m) बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,542 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 0.65 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 15,442 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO ने इस दौरान 20.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,133 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 149.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,711 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 3.27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,046 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

53% बढ़ गई टाटा सफारी की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 53.42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,375 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 71.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,945 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 26.56 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 962 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।