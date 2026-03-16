इस देसी SUV ने निकाल दी बड़े-बड़ों की हेकड़ी; फरवरी में 14665 लोगों ने खरीदा; बिक्री में शान से बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी खरीदने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई 4.5 से 4.8m सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी खरीदने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई 4.5 से 4.8m सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 14,665 खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री 7.69 पर्सेंट बढ़ गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 13,618 यूनिट था। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
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Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 12.98 - 16.7 लाख
125% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान 22.01 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,112 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S को बीते महीने कुल 3,539 नए खरीददार मिले। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 125 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,096 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही टाटा सफारी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 6.95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,076 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 14.33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,889 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 5.63 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,650 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
146 यूनिट बिकी स्कोडा कोडियाक
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एमजी हेक्टर रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 133.79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,204 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 28.24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 907 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कोडियाक रही। स्कोडा कोडियाक ने इस दौरान 1,360 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 146 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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