लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई ये SUV, फरवरी में 17,238 लोगों ने खरीदा; इसके आगे विक्टोरिस, सिएरा भी फेल

Mar 15, 2026 05:38 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में (4.2 से 4.5m) एसयूवी सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में (4.2 से 4.5m) एसयूवी सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को बीते महीने कुल 17,938 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 9.93 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 16,317 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तारसे।

117% बढ़ गई हायराइडर की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को इस दौरान कुल 13,031 नए ग्राहक मिले। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 59.91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,308 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 116.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,359 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

45% घट गई ग्रैंड विटारा की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा को इस दौरान कुल 7,100 नए ग्राहक मिले। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 45.08 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,859 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 49.61 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,755 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।