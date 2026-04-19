विक्टोरिस, सिएरा, सेल्टोस छोड़ इस SUV का पूरा देश दीवाना, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Apr 19, 2026 05:43 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुए (4.2m से 4.5m) सेगमेंट की बिक्री में Hyundai Creta ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हुए (4.2m से 4.5m) सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,838 लोगों ने खरीदा। हालांकि, सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 1.22 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 18,059 यूनिट था। आइए जानते हैं इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 11,062 यूनिट कारों की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 69.21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,041 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 93.08 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,206 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

35% घट गई ग्रैंड विटारा की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांच में नंबर पर टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा को इस दौरान कुल 9,003 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 35.25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6,746 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 0.32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,467 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।