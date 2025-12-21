जिसे देखो वही खरीद रहा ये कार, 100 में से 60 लोगों ने इसे चुना; कीमत ₹6.25 लाख और 31 km का माइलेज

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा से पसंद की जाती रही है। एक बार बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा से पसंद की जाती रही है। एक बार बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई। बीते महीने मारुति डिजायर को कुल 21,082 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 78.98 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इस बिक्री के दम पर अकेले इस सेगमेंट के 60.17 पर्सेंट से ज्यादा मार्केट पर मारुति डिजायर ने कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही होंडा अमेज बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 34.91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,731 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने 5.14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ बीते महीने कुल 2,763 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 52.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,225 यूनिट कार की बिक्री की।

41% घट गई हुंडई वरना की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 0.97 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,120 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 41.55 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 709 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 14.67 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 605 यूनिट कार की बिक्री की।

94 यूनिट बिकी स्कोडा ऑक्टेविया दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 43.19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 488 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 70.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी की साथ कुल 222 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा ऑक्टेविया रही। स्कोडा ऑक्टेविया को बीते महीने कुल 94 नए ग्राहक मिले।