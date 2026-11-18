भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है।

देसी बाइक निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की पॉपुलर मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ने भारतीय ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी है। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 4,15,144 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की। इस तरह सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 72.88 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 2,40,131 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की टॉप-10 मोटरसाइकिलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

होंडा शाइन की रफ्तार बरकरार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन का जलवा रहा। शाइन ने इस दौरान 6.46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,85,898 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में बजाज पल्सर ने अपनी जगह पक्की की। पल्सर ने इस दौरान 0.87 पर्सेंट की मामूली सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,54,331 यूनिट्स बाइक बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो HF डीलक्स रही। HF डीलक्स ने इस दौरान 4.31 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,09,085 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की।

अपाचे, प्लेटिना की बिक्री में गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर TVS अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 2.91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 63,411 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लेटिना रही। प्लेटिना ने इस दौरान 9.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 47,950 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री दर्ज की। जबकि सातवें नंबर पर इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 2.53 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 45,396 यूनिट्स बाइक बेचीं।

33% बढ़ी यूनिकॉर्न की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 33.64 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,868 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में TVS राइडर रही। राइडर ने इस दौरान 23.54 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 42,884 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की।