इस बाइक को नंबर-1 से हटाना किसी के बस में नहीं! शाइन, पल्सर, अपाचे भी छूटी पीछे, 55% बढ़ गई बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो के मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी।
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो के मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी। हीरो स्प्लेंडर ने बीते महीने कुल 3,21,952 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो स्प्लेंडर की बिक्री में 54.96 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 2,07,763 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।
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Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
Bajaj Pulsar 125
₹ 85,677 - 91,610
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.05 - 1.12 लाख
Bajaj Pulsar N160
₹ 1.13 - 1.26 लाख
Bajaj Pulsar RS200
₹ 1.71 लाख
Bajaj Pulsar N125
₹ 94,707 - 98,707
27% बढ़ गई पल्सर की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 10,87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,71,360 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 26.98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,11,617 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 1.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 71,717 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही होंडा सीबी यूनिकॉर्न
बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,166 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 11.96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,307 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 25.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,317 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही बुलेट 350
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 28.44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,134 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 16.57 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,390 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 13.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,821 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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