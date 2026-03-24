इस बाइक को नंबर-1 से हटाना किसी के बस में नहीं! शाइन, पल्सर, अपाचे भी छूटी पीछे, 55% बढ़ गई बिक्री

Mar 24, 2026 09:22 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो के मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो के मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी। हीरो स्प्लेंडर ने बीते महीने कुल 3,21,952 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो स्प्लेंडर की बिक्री में 54.96 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 2,07,763 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

27% बढ़ गई पल्सर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 10,87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,71,360 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 26.98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,11,617 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 1.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 71,717 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही होंडा सीबी यूनिकॉर्न बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,166 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। क्लासिक 350 ने इस दौरान 11.96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,307 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 25.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,317 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।