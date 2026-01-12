हुंडई क्रेटा से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस देसी SUV ने मार ली बाजी; हाथों-हाथ करीब 16000 लोगों ने खरीदा

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड हमेशा रहती है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,885 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो के बिक्री में 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यहां आंकड़ा 12,195 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

47% बढ़ गई हायराइडर की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,154 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,597 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,022 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टाटा हैरियर बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 6,210 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,369 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,378 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।