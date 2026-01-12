Hindustan Hindi News
हुंडई क्रेटा से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस देसी SUV ने मार ली बाजी; हाथों-हाथ करीब 16000 लोगों ने खरीदा

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड हमेशा रहती है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Jan 12, 2026 02:58 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा रहती है। अगर बीते महीने दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 15,885 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो के बिक्री में 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यहां आंकड़ा 12,195 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

47% बढ़ गई हायराइडर की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,154 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,597 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,022 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टाटा हैरियर

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 6,210 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,369 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,378 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टाटा सफारी

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,289 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,778 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,446 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Hyundai Creta Kia Seltos Mahindra अन्य..

