इन मेड इन इंडिया कारों के दीवाने हुए विदेशी, बीते 12 महीनों में 4.44 लाख यूनिट्स निर्यात; टाटा, महिंद्रा भी छूटीं पीछे

Apr 20, 2026 09:42 am IST

मेड इन इंडिया कारों को देश के साथ विदेश में भी खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सबसे ज्यादा कारों का निर्यात किया।

मेड इन इंडिया कारों को देश के साथ विदेश में भी खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सबसे ज्यादा कारों का निर्यात किया। मारुति सुजुकी ने इस दौरान कुल 4,43,825 यूनिट कारों का निर्यात किया। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट में 34.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा, भारतीय मार्केट में भी इस दौरान मारुति सुजुकी ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल किया। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा कारों का निर्यात करने वाली कंपनियां के आंकड़ों के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही हुंडई एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 16.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,90,125 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में निसान रही। निसान ने इस दौरान 15.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 82,408 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा, चौथे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन रही। फॉक्सवैगन ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 40,143 यूनिट कारों का निर्यात किया।

41% बढ़ गया टोयोटा का एक्सपोर्ट दूसरी ओर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा रही। टोयोटा ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,974 यूनिट कारों का निर्यात किया। इसके अलावा, छठे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में किआ रही। किआ ने इस दौरान 3.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 27,953 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि सातवें नंबर पर एक्सपोर्ट की लिस्ट में होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 56 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 26,450 यूनिट कारों का निर्यात किया।