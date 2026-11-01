इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में इस देसी कंपनी ने मारी बाजी, MG तीसरे नंबर पर; देखें टॉप-10 की लिस्ट

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में अक्टूबर 2026 में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। कंपनी ने बीते महीने कुल 14,552 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं और पहले नंबर पर अपना कब्जा बनाए रखा।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में अक्टूबर 2026 में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। कंपनी ने बीते महीने कुल 14,552 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं और पहले नंबर पर अपना कब्जा बनाए रखा। वहीं, महिंद्रा 8,472 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस तरह टाटा और महिंद्रा के बीच 6,080 गाड़ियों का अंतर रहा। तीसरे नंबर पर एमजी मोटर और चौथे नंबर पर विनफास्ट रही। टॉप-10 की इस लिस्ट में किआ, मारुति सुजुकी, हुंडई, बीवाईडी और टोयोटा जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। आइए जानते हैं अक्टूबर में किस कंपनी ने कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं।

दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा ने अक्टूबर में 8,472 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की। कंपनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। वहीं, एमजी मोटर ने 5,877 यूनिट बेचकर तीसरा स्थान हासिल किया। चौथे नंबर पर विनफास्ट रही, जिसकी अक्टूबर में कुल 2,565 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं। इस तरह पहले चार नंबर पर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी और विनफास्ट का कब्जा रहा।

छठं नंबर पर रही मारुति दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ रही। किआ ने अक्टूबर में कुल 1,386 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं। इसके बाद छठे नंबर पर मारुति सुजुकी रही, जिसकी 1,188 यूनिट बिकीं। दोनों कंपनियों की बिक्री में 198 यूनिट का अंतर रहा। वहीं, हुंडई 753 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के साथ सातवें नंबर पर रही।

दसवें नंबर पर रही स्टेलेंटिस इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बीवाईडी रही। कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 735 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं। हुंडई और बीवाईडी की बिक्री में सिर्फ 18 यूनिट का अंतर रहा। वहीं, टोयोटा 189 यूनिट की बिक्री के साथ नौवें नंबर पर रही। कंपनी की बिक्री बीवाईडी के मुकाबले काफी कम रही। इसके बाद दसवें नंबर पर स्टेलेंटिस का नाम आया। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 60 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं।