इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 96% बढ़ गई बिक्री; बिक्री में बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

May 05, 2026 12:42 pm IST

भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर खूब दौड़ रहे हैं। अगर बीते महीने यानी अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है।

आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर खूब दौड़ रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। अगर हम बीते महीने यानी अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो मार्केट में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है। टीवीएस को पिछले महीने 37,661 नए खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 96 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं कि टॉप-10 की इस लिस्ट में और कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं।

बजाज और एथर का जलवा बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लोगों ने खूब पसंद किया और कंपनी ने 32,883 गाड़ियां बेचीं। पिछले साल के मुकाबले बजाज की बिक्री 72 पर्सेंट बढ़ी है। वहीं, तीसरे पायदान पर एथर एनर्जी रही। एथर के लिए पिछला महीना खुशियों भरा रहा क्योंकि इनकी बिक्री सीधे दोगुनी हो गई। कंपनी ने कुल 27,024 स्कूटर्स बेचे। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 13 हजार के आसपास था।

विडा ने पकड़ी रफ्तार, ओला पिछड़ी लिस्ट में चौथे नंबर पर हीरो की कंपनी विडा रही। विडा ने इस दौरान 148 पर्सेंट की भारी बढ़त के साथ 15,230 स्कूटर्स की बिक्री की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ओला इलेक्ट्रिक की हो रही है। अक्सर नंबर-1 पर रहने वाली ओला अब फिसलकर पांचवें नंबर पर आ गई है। ओला की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 39 पर्सेंट की गिरावट आई है। अब यह सिर्फ 12,166 यूनिट्स पर सिमट गई।

नए और छोटे खिलाड़ियों का कमाल छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक रही। इसने 6,884 गाड़ियां बेचीं। वहीं, सातवें नंबर पर रिवर मोबिलिटी नाम की कंपनी रही। इसने 302 पर्सेंट की तगड़ी ग्रोथ दिखाई और 3,198 स्कूटर्स बेचे। आठवें नंबर पर बीगास ऑटो का कब्जा रहा। इसने 3,065 ग्राहकों का दिल जीता। इसकी बिक्री में भी 133 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।