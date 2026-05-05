इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 96% बढ़ गई बिक्री; बिक्री में बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन
भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर खूब दौड़ रहे हैं। अगर बीते महीने यानी अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है।
आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर खूब दौड़ रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। अगर हम बीते महीने यानी अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो मार्केट में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है। टीवीएस को पिछले महीने 37,661 नए खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 96 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं कि टॉप-10 की इस लिस्ट में और कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं।
बजाज और एथर का जलवा
बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लोगों ने खूब पसंद किया और कंपनी ने 32,883 गाड़ियां बेचीं। पिछले साल के मुकाबले बजाज की बिक्री 72 पर्सेंट बढ़ी है। वहीं, तीसरे पायदान पर एथर एनर्जी रही। एथर के लिए पिछला महीना खुशियों भरा रहा क्योंकि इनकी बिक्री सीधे दोगुनी हो गई। कंपनी ने कुल 27,024 स्कूटर्स बेचे। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 13 हजार के आसपास था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Simple Energy Ultra
₹ 2.35 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
विडा ने पकड़ी रफ्तार, ओला पिछड़ी
लिस्ट में चौथे नंबर पर हीरो की कंपनी विडा रही। विडा ने इस दौरान 148 पर्सेंट की भारी बढ़त के साथ 15,230 स्कूटर्स की बिक्री की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ओला इलेक्ट्रिक की हो रही है। अक्सर नंबर-1 पर रहने वाली ओला अब फिसलकर पांचवें नंबर पर आ गई है। ओला की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 39 पर्सेंट की गिरावट आई है। अब यह सिर्फ 12,166 यूनिट्स पर सिमट गई।
नए और छोटे खिलाड़ियों का कमाल
छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक रही। इसने 6,884 गाड़ियां बेचीं। वहीं, सातवें नंबर पर रिवर मोबिलिटी नाम की कंपनी रही। इसने 302 पर्सेंट की तगड़ी ग्रोथ दिखाई और 3,198 स्कूटर्स बेचे। आठवें नंबर पर बीगास ऑटो का कब्जा रहा। इसने 3,065 ग्राहकों का दिल जीता। इसकी बिक्री में भी 133 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।
आखिरी पायदान पर भी बढ़त जारी
नौवें नंबर पर सिंपल एनर्जी रही। इसने पिछले महीने 1,188 स्कूटर्स बेचे। वहीं, दसवें नंबर पर बाउंस इलेक्ट्रिक ने अपनी जगह बनाई है। बाउंस ने भले ही 1,077 स्कूटर्स बेचे हों लेकिन इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा रही। जबकि पिछले साल इसने महज 64 गाड़ियां बेची थीं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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