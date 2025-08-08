top-10 electric car companies july 2025 tata motors mg hyundai इस कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने की मची लूट, बिक्री में बनी नंबर-1; देख टॉप-10 की लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:24 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा मोटर्स ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को बीते महीने कुल 6,047 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टाटा के इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सालाना आधार पर 18.57 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने 10 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

938% बढ़ गई हुंडई की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर रही। एमजी मोटर ने इस दौरान 214.91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,089 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान 446.24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,835 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 938.98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 613 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही बीएमडब्ल्यू इंडिया

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर BYD रही। बता दें कि BYD ने इस दौरान 28.93 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 459 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में भी बीएमडब्ल्यू इंडिया रही। बीएमडब्ल्यू ने इस दौरान 200 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 234 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मर्सिडीज बेंज रही। मर्सिडीज बेंज ने इस दौरान 145.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 86 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही वोल्वो

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर किआ इंडिया रही। किआ ने इस दौरान 235.29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 57 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में PCA ऑटोमोबाइल रही। पीसीए ऑटोमोबाइल्स ने इस दौरान 73.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 42 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री थी। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की लिस्ट में वोल्वो इंडिया रही। वोल्वो इंडिया में इस दौरान 8.89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ महज 41 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।

Electric Car Tata Motors MG Motors अन्य..

