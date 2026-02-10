सबको खरीदनी है यही SUV; पंच, ब्रेजा, फ्रोंक्स से भी ज्यादा ग्राहक मिले, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Feb 10, 2026 02:52 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 23,365 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री में 52 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,397 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही टाटा पंच बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,257 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,486 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,353 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही हुंडई वेन्यू बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,413 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,998 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3X0 ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,845 यूनिट कार की बिक्री की।