क्रेटा, नेक्सन, पंच, वैगनआर, अर्टिगा नहीं बल्कि ये है 2025 की नंबर-1 कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

क्रेटा, नेक्सन, पंच, वैगनआर, अर्टिगा नहीं बल्कि ये है 2025 की नंबर-1 कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर में बीते साल यानी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।

Jan 02, 2026 07:49 pm IST
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर में बीते साल यानी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को भारतीय मार्केट में करीब 2,14,000 नए ग्राहक मिले। बता दें कि बीते साल कई बार मारुति सुजुकी डिजायर मंथली बिक्री में कंपनी के साथ-साथ देश की भी टॉप-सेलिंग कार बनी। आइए जानते हैं बीते साल के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

मॉडलयूनिट्स (लाख)
डिजायर2.14
क्रेटा2.01
नेक्सन2.01
वैगनआर1.94
अर्टिगा 1.92
स्विफ्ट1.89
फ्रोंक्स1.80
स्कॉर्पियो 1.77
ब्रेजा 1.75
फ्रोंक्स1.73

पांचवें नंबर पर रही मारुति सुजुकी अर्टिगा

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने करीब 2,01,000 यूनिट कार बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन को भी करीब 2,01,000 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर को इस दौरान 1,94,000 नए खरीददार मिले। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा को इस दौरान कुल 1,92,000 ग्राहक मिले।

दसवें नंबर पर रही टाटा पंच

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट को इस दौरान कल 7,89,000 लाख नए ग्राहक मिले। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स को इस दौरान कुल 1,80,000 लाख खरीददार मिले। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान कुल 1,77,000 खरीददार मिले। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा को कुल 1,75,000 लोगों ने खरीदा। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच को इस दौरान कुल 1,73,000 लाख नए ग्राहक मिले।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
