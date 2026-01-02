क्रेटा, नेक्सन, पंच, वैगनआर, अर्टिगा नहीं बल्कि ये है 2025 की नंबर-1 कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर में बीते साल यानी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर में बीते साल यानी 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को भारतीय मार्केट में करीब 2,14,000 नए ग्राहक मिले। बता दें कि बीते साल कई बार मारुति सुजुकी डिजायर मंथली बिक्री में कंपनी के साथ-साथ देश की भी टॉप-सेलिंग कार बनी। आइए जानते हैं बीते साल के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
|मॉडल
|यूनिट्स (लाख)
|डिजायर
|2.14
|क्रेटा
|2.01
|नेक्सन
|2.01
|वैगनआर
|1.94
|अर्टिगा
|1.92
|स्विफ्ट
|1.89
|फ्रोंक्स
|1.80
|स्कॉर्पियो
|1.77
|ब्रेजा
|1.75
|फ्रोंक्स
|1.73
पांचवें नंबर पर रही मारुति सुजुकी अर्टिगा
बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने करीब 2,01,000 यूनिट कार बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन को भी करीब 2,01,000 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर को इस दौरान 1,94,000 नए खरीददार मिले। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा को इस दौरान कुल 1,92,000 ग्राहक मिले।
दसवें नंबर पर रही टाटा पंच
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट को इस दौरान कल 7,89,000 लाख नए ग्राहक मिले। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स को इस दौरान कुल 1,80,000 लाख खरीददार मिले। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान कुल 1,77,000 खरीददार मिले। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा को कुल 1,75,000 लोगों ने खरीदा। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच को इस दौरान कुल 1,73,000 लाख नए ग्राहक मिले।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।