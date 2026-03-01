Hindustan Hindi News
नंबर-1 बनने से चूकी डिजायर, इस देसी कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा; ये क्रेटा, ब्रेजा, स्कॉर्पियो भी नहीं

Mar 01, 2026 05:41 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का बोलबाला हमेशा से रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टाटा नेक्सन बीते महीने यानी फरवरी 2026 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। टाटा नेक्सन को बीते महीने 19,430 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा नेक्सन की बिक्री में 26.59 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,349 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही हुंडई क्रेटा

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 31.52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,326 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 28.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,748 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 9.93 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,938 यूनिट कार की बिक्री की।

25% से ज्यादा घट गई वैगनआर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 16.05 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,863 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 19.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,807 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 25.12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,850 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही मारुति बलेनो

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 8.83 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,833 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान से 7.69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,665 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5.48 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,632 यूनिट कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

