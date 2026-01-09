नेक्सन से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा; ये स्विफ्ट, ब्रेजा, पंच भी नहीं

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का हमेशा से बोलबाला रहा है। बता दें कि बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों का हमेशा से बोलबाला रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई ओवरऑल कार बिक्री में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी बलेनो को बीते महीने कुल 22,108 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी बलेनो के बिक्री में 147 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 9,122 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

43% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने 93 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,706 यूनिट कार के बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,375 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर भी गरीब की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,072 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही मारुति अर्टिगा बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने 80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,767 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,704 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,586 यूनिट कार की बिक्री की।