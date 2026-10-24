विदेशी ग्राहकों को खूब भाई मारुति की यह SUV, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1; फ्रोंक्स, डिजायर, अर्टिगा भी पीछे
मारुति सुजुकी का दबदबा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि पिछले महीने यानी सितंबर, 2026 में हुए कार एक्सपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है।
मारुति सुजुकी का दबदबा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि पिछले महीने यानी सितंबर, 2026 में हुए कार एक्सपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। इस बार कंपनी की ऑफ-रोडर एसयूवी मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) ने एक्सपोर्ट के मामले में बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। बीते महीने जिम्नी को कुल 9,124 विदेशी ग्राहकों ने खरीदा। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 6,215 यूनिट का था। यानी सालाना आधार पर जिम्नी के एक्सपोर्ट में 46.81 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं इस दौरान भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली टॉप-10 कारों के बारे में विस्तार से।
तीसरे नंबर पर रही मारुति डिजायर
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। फ्रोंक्स ने इस दौरान 24.22 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8,771 यूनिट गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर रही। डिजायर ने इस दौरान 139.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,430 यूनिट कारें विदेश भेजीं। जबकि चौथे नंबर पर इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। वरना ने इस दौरान 8.45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,596 यूनिट कार का एक्सपोर्ट किया।
छठे नंबर पर रही मारुति स्विफ्ट
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई आई10 निओस रही। आई10 निओस ने इस दौरान 15.41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,945 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। स्विफ्ट ने इस दौरान 33.56 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,530 यूनिट कारें एक्सपोर्ट कीं। इसके अलावा, सातवें नंबर पर इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। ऑरा ने इस दौरान 5.55 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,376 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया।
दसवें नंबर पर रही निसान सनी
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर फॉक्सवैगन वर्टस रही। वर्टस ने इस दौरान 45.25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,653 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। अर्टिगा ने इस दौरान 751.45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,525 यूनिट कारें विदेश भेजीं। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में निसान सनी रही। इसने 26.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,319 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट दर्ज किया।
क्या है मारुति जिम्नी की खासियत?
विदेशों में तहलका मचाने वाली मारुति सुजुकी जिम्नी में 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 104.8bhp की पावर और 134.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। यह मैनुअल वैरिएंट में करीब 16.94 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक वैरिएंट में 16.39 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है। भारतीय मार्केट में जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.74 लाख से शुरू होकर 14.95 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें