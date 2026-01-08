2025 का बॉस कौन? Maruti से लेकर Renault तक, जानिए टॉप-10 कार कंपनियों की पूरी लिस्ट

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों का दबदबा रहा है। बीते साल यानी 2025 में मारुति सुजुकी ने देश की ओवरऑल कार बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से लगातार मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों का दबदबा रहा है। एक बार फिर से सही साबित करते हुए बीते साल यानी 2025 में मारुति सुजुकी ने देश की ओवरऑल कार बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते साल मारुति सुजुकी की कारों को कुल 17,86,226 खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी की कार बिक्री में 39.91 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते साल के 10 सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनियां की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही हुंडई बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान 13.25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,92,771 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स रही। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 12.68 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 5,67,607 यूनिट कर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 12.50 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,59,558 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही स्कोडा फॉक्सवैगन दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा रही। टोयोटा ने इस दौरान 7.17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,20,703 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ रही। किआ ने इस दौरान 5.79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,59,043 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा फॉक्सवैगन रही। स्कोडा फॉक्सवैगन ने इस दौरान 2.42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,08,277 यूनिट कार की बिक्री की।