31 दिन में 3.35 लाख लोगों ने खरीद डाली यह बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; शाइन, एक्टिवा, जुपिटर भी छूटी पीछे

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी है।

हीरो स्प्लेंडर बिक्री जुलाई 2026

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 1,100 /माह से शुरू

TVS Jupiter 125

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी है। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,35,346 यूनिट्स की शानदार बिक्री दर्ज की। इस तरह सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 35.92 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 2,46,715 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही एक्टिवा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रही। एक्टिवा ने इस दौरान 13.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,06,170 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 20.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,91,950 यूनिट्स मोटरसाइकिल बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस जुपिटर रहा। जुपिटर ने इस दौरान 18.99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 1,48,595 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

सुजुकी एक्सेस का रहा दबदबा बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी एक्सेस रहा। एक्सेस ने इस दौरान 21.02 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 82,505 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। पल्सर ने इस दौरान 17.12 पर्सेंट की सालाना गिरावट कुल 66,156 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 58.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,404 यूनिट्स बाइक्स बेचीं।

आईक्यूब की जबरदस्त डिमांड बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब रहा। आईक्यूब ने इस दौरान 157.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,386 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 21.68 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 55,978 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस की भरोसेमंद मोपेड XL100 रही। टीवीएस XL100 ने इस दौरान 48.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,497 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।