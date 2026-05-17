30 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाली यह बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; एक्टिवा, शाइन, पल्सर भी पीछे

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी है। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,09,131 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस तरह सालाना आधार पर स्प्लेंडर की बिक्री में 56.21 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 1,97,893 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

एक्टिवा की रफ्तार बरकरार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा का जलवा रहा। एक्टिवा ने इस दौरान 13.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,20,774 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में होंडा शाइन ने अपनी जगह पक्की की। शाइन ने अप्रैल 2026 में 8.27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,82,874 यूनिट्स मोटरसाइकिल बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। पल्सर ने इस दौरान 5.66 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,31,031 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की है।

जुपिटर की डिमांड हाई बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस जुपिटर रहा। जुपिटर ने इस दौरान 14.42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,17,383 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 120.86 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 91,977 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस का नाम आता है। एक्सेस ने इस दौरान 8.04 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 70,339 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही अपाचे इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 8.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 49,390 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर टीवीएस की ही भरोसेमंद मोपेड XL100 रही। इसने 9.03 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 42,246 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने 51.09 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी के साथ कुल 39,310 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की।