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31 दिनों में 3.33 लाख घरों तक पहुंच गई ये बाइक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; शाइन, पल्सर, एक्टिवा भी पीछे

Apr 17, 2026 12:04 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी।

31 दिनों में 3.33 लाख घरों तक पहुंच गई ये बाइक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; शाइन, पल्सर, एक्टिवा भी पीछे

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी। इस दौरान स्प्लेंडर ने कुल 3,32,227 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 3.01 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 3,22,529 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश की दस सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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एक्टिवा की बिक्री में जबरदस्त उछाल

बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रही। एक्टिवा ने इस दौरान 36.86 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ के साथ कुल 2,59,670 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। शाइन ने इस दौरान 14.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,73,098 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। पल्सर ने इस दौरान 24.29 पर्सेंट सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,32,248 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

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जुपिटर और एक्सेस की डिमांड बरकरार

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस जुपिटर रहा। जुपिटर ने इस दौरान 17.89 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 1,24,771 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर हीरो एचएफ डीलक्स रही। एचएफ डीलक्स ने इस दौरान 7.33 पर्सेंट सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 85,088 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रही। एक्सेस ने इस दौरान 9.49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 72,658 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube का जलवा

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। अपाचे ने इस दौरान 6.48 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,081 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस XL100 रही। टीवीएस XL100 ने इस दौरान 31.30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 46,192 यूनिट्स मोपेड की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस iQube रहा। टीवीएस iQube ने इस दौरान 46.26 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,757 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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