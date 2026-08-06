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ग्राहकों की पहली पसंद बनी 5.70 लाख की यह SUV, जुलाई में 21,313 लोगों ने खरीदा; यह फ्रोंक्स, क्रेटा, ब्रेजा नहीं

By Ashutosh Kumar
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भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में बीते कुछ सालों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में बीते कुछ सालों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच ने इस दौरान 98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 10,785 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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36% बढ़ गई नेक्सन की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,473 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,088 यूनिट की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,471 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

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सातवें नंबर पर रही ब्रेजा

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,009 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 109 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,541 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,055 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही थार

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 11,334 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,095 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,558 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

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टाटा पंच फीचर्स एंड डिजाइन

टाटा पंच एक बेहतरीन मस्कुलर लुक वाली माइक्रो एसयूवी है। इसे कॉम्पैक्ट साइज में एसयूवी का फील लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके केबिन में ग्राहकों को 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

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ऐसा है पावरट्रन और माइलेज

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह जो 88bhp की पावर जनरेट करता है। पेट्रोल में यह कार लगभग 18 से 20 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देती है। इसके अलावा, सीएनजी वैरिएंट में यह लगभग 27 किमी/किग्रा तक का माइलेज आसानी से दे देती है। भारतीय मार्केट में टाटा पंच की एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.70 लाख से शुरू होकर 10.70 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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