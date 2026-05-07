लोग करते रहे ब्रेजा, नेक्सन, क्रेटा की बातें, इधर चुपके से इस SUVने मार ली बाजी; बिक्री में बनी नंबर-1

May 07, 2026 12:24 pm IST

टाटा मोटर्स की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टाटा मोटर्स की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच को बीते महीने कुल 19,107 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 53 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 12,496 यूनिट था। इस तरह टाटा पंच ने मार्केट की दिग्गज एसयूवी क्रेटा, नेक्सन और ब्रेजा को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

39% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,829 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,126 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,291 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही मारुति विक्टोरिस दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,719 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,124 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी की नई-नवेली एसयूवी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को बीते महीने कुल 13,701 नए लोगों ने खरीदा।