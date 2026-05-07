लोग करते रहे ब्रेजा, नेक्सन, क्रेटा की बातें, इधर चुपके से इस SUVने मार ली बाजी; बिक्री में बनी नंबर-1
टाटा मोटर्स की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
टाटा मोटर्स की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच को बीते महीने कुल 19,107 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 53 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 12,496 यूनिट था। इस तरह टाटा पंच ने मार्केट की दिग्गज एसयूवी क्रेटा, नेक्सन और ब्रेजा को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
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Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.15 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
39% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,829 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,126 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,291 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही मारुति विक्टोरिस
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,719 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,124 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी की नई-नवेली एसयूवी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को बीते महीने कुल 13,701 नए लोगों ने खरीदा।
दसवें नंबर पर रही किआ सोनेट
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,420 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,566 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,537 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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