मारुति की इस SUV पर जमकर टूटे ग्राहक, अक्टूबर में 22,436 घरों तक पहुंची; पंच, नेक्सन, फ्रोंक्स भी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच सब-4 मीटर एसयूवी की पॉपुलैरिटी में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस सेगमेंट में मारुति ब्रेजा ने अक्टूबर 2026 की बिक्री में टाटा नेक्सन और टाटा पंच जैसी धाकड़ गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच सब-4 मीटर एसयूवी की पॉपुलैरिटी में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस सेगमेंट में मारुति ब्रेजा ने अक्टूबर 2026 की बिक्री में टाटा नेक्सन और टाटा पंच जैसी धाकड़ गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। मारुति ब्रेजा ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में 22,436 यूनिट कार की बिक्री करके इस सेगमेंट में पहला स्थान हासिल कर लिया। इस दौरान ब्रेजा की बिक्री में सालाना आधार पर 85.9 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही टाटा नेक्सन बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। नेक्सन ने इस दौरान 0.5 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 21,966 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा की ही पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 22.1 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,525 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स रही। फ्रोंक्स ने इस दौरान 17.7 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,014 यूनिट कार की बिक्री की।

10% बढ़ गई वेन्यू की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। वेन्यू ने इस दौरान 10.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,017 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा 3XO ने इस दौरान 11.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के बावजूद कुल 10,828 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 30.1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8,914 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टोयोटा टैसर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई एक्सटर रही। एक्सटर ने इस दौरान 35.2 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,509 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कायलाक रही। कायलाक ने इस दौरान 22.2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,949 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 14.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,893 यूनिट कारों की बिक्री की।