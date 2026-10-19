नंबर-1 की कुर्सी से हट ही नहीं रहा यह स्कूटर! सितंबर में 3,52,271 लोगों ने खरीदा; देखें दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर लिया है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर लिया है। बीते महीने होंडा एक्टिवा को कुल 3,52,271 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्टिवा की बिक्री में 48.19 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल इसी महीने यानी सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 2,37,716 यूनिट्स का था। इस दौरान कुल बिक्री में एक्टिवा की हिस्सेदारी अकेले 41.82 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं पिछले महीने देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रहा जुपिटर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर रहा। जुपिटर ने सितंबर 2026 में 8.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,54,725 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। एक्सेस ने इस दौरान 0.43 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट दर्ज करते हुए कुल 71,928 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

47% बढ़ी iQube की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टीवीएस आईक्यूब रहा। टीवीएस iQube ने इस दौरान 47.05 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 45,320 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज चेतक रहा। बजाज चेतक ने इस दौरान 38.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 42,394 यूनिट्स की बिक्री की।

छठे नंबर पर रहा डेस्टिनी 125 बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हीरो डेस्टिनी 125 रही, जिसने 92.33 पर्सेंट की तगड़ी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 41,839 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर युवाओं की पहली पसंद टीवीएस एनटॉर्क ने कब्जा किया। एनटॉर्क ने इस दौरान 44.24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,955 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रहा बर्गमैन बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा डियो रहा। डियो ने 22.37 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 29,160 यूनिट्स बेचीं। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा रहा। विडा ने 88.28 पर्सेंट की बढ़त के साथ 28,862 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रहा। बर्गमैन ने 1.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के बावजूद 27,839 यूनिट्स बेचीं।