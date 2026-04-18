31 दिनों में करीब 2.60 लाख लोगों ने खरीदी ये स्कूटर, बिक्री में शान से बना नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Apr 18, 2026 03:54 pm IST

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर आसमान छू रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। बीते महीने होंडा एक्टिवा को कुल 2,59,670 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्टिवा की बिक्री में 36.86 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 1,89,735 यूनिट्स था। आइए जानते हैं पिछले महीने देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

जुपिटर, एक्सेस का दबदबा बरकरार बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर ने अपनी जगह पक्की की है। जुपिटर ने मार्च 2026 में 17.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,24,771 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। एक्सेस ने इस दौरान 9.49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 72,658 यूनिट्स की सेल दर्ज की। ये दोनों ही स्कूटर्स अपनी माइलेज और कंफर्ट के लिए भारतीय मार्केट में खूब पॉपुलर हैं।

47% बढ़ गई iQube की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टीवीएस iQube ने अपनी धाक जमाई है। टीवीएस iQube ने इस दौरान 46.26 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,757 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। इसी तरह बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज चेतक रहा। बजाज चेतक ने इस दौरान 18.75 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,416 यूनिट्स की बिक्री की। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इन दोनों ब्रांड्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

छठे नंबर पर रही एनटॉर्क बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर युवाओं की पहली पसंद टीवीएस एनटॉर्क रही। एनटॉर्क ने इस दौरान 48.52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,598 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर रहकर होंडा डियो ने सबको हैरान कर दिया। डियो ने इस दौरान 85.25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,180 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।