पिछले 12 महीनों में 28 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा यह स्कूटर, बिक्री में बना नंबर-1; देखें टॉप-10 की लिस्ट

Apr 24, 2026 04:30 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा एक्टिवा की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में होंडा एक्टिवा (Honda Activa) देश का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर रहा।

भारतीय ग्राहकों के बीच स्कूटरों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर होंडा के पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा ने अपनी बादशाहत साबित कर दी है। बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में होंडा एक्टिवा (Honda Activa) देश का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर रहा। होंडा एक्टिवा को इस दौरान कुल 28,45,052 नए ग्राहक मिले। एक्टिवा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद स्कूटर से लगभग दोगुनी बिक्री के साथ आगे है। आइए जानते हैं इस दौरान देश के टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रहा टीवीएस जुपिटर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस का सबसे पॉपुलर स्कूटर जुपिटर रहा। टीवीएस जुपिटर ने इस दौरान कुल 14,63,328 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस 125 ने अपनी जगह बनाई। सुजुकी एक्सेस को इस दौरान कुल 8,12,920 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब रहा। टीवीएस आईक्यूब ने इस दौरान कुल 3,67,501 यूनिट्स की बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी धाक जमाई।

टॉप-5 में शामिल हुआ टीवीएस एन्टॉर्क दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस एन्टॉर्क 125 रहा। युवाओं के बीच पॉपुलर इस स्कूटर ने इस दौरान कुल 3,63,904 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक रहा। बजाज चेतक ने इस दौरान कुल 3,02,674 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट रहा। सुजुकी बर्गमैन को इस दौरान कुल 2,87,177 नए खरीदार मिले।

आठवें नंबर पर रहा हीरो डेस्टिनी बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प का डेस्टिनी 125 स्कूटर रहा। हीरो डेस्टिनी ने इस दौरान कुल 2,56,576 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा डियो रहा। होंडा डियो को इस दौरान कुल 2,38,106 नए ग्राहक मिले। होंडा के इस स्कूटर ने अपने स्पोर्टी लुक के दम पर टॉप-10 की लिस्ट में अपनी जगह पक्की रखी।