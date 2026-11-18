भारतीय मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर टॉप पोजिशन हासिल कर लिया है।

भारतीय मार्केट में स्कूटरों की डिमांड एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर टॉप पोजिशन हासिल कर लिया है। बीते महीने एक्टिवा को कुल 3,86,029 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्टिवा की बिक्री में 18.21 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 3,26,551 यूनिट्स का था। इस दौरान कुल बिक्री में अकेले एक्टिवा की हिस्सेदारी 41.70 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं पिछले महीने देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रहा जुपिटर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर रहा। जुपिटर ने अक्टूबर, 2026 में 38.93 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,65,176 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। एक्सेस ने इस दौरान 18.99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 83,684 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बजाज चेतक रहा। चेतक ने इस दौरान 83.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 64,134 यूनिट्स स्कूटर बेचे।

58% बढ़ी iQube की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस iQube रहा। टीवीएस iQube ने इस दौरान 58.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 50,570 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर टीवीएस एनटॉर्क ने अपनी जगह बनाई। एनटॉर्क ने इस दौरान 10.47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 46,084 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि सातवें नंबर पर हीरो डेस्टिनी रही। डेस्टिनी ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,723 यूनिट्स स्कूटर बेचे।

डिओ की बिक्री में 16% की गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रहा। बर्गमैन ने इस दौरान 17.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,856 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा डिओ रहा। डिओ ने इस दौरान 16.42 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 30,372 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।