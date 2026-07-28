टीवीएस की इस बाइक पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; जून में 55,382 लोगों ने खरीदा
भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर जून, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर TVS Apache ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।
भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज हमेशा की तरह सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर जून, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 33.82 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 55,382 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 41,386 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट की 10 सबसे बिकने वाली बाइक के बारे में विस्तार से।
पल्सर और यूनिकॉर्न का जलवा
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर का जलवा देखने को मिला। पल्सर ने जून 2026 में 21.18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 40,730 यूनिट्स बाइक बेचीं। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 42.69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,617 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यामाहा एमटी 15 रही। एमटी 15 ने इस दौरान 41.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,094 यूनिट्स बाइक बेचीं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha R15 V4
₹ 1.71 - 1.96 लाख
Hero Karizma XMR
₹ 1.84 - 1.86 लाख
Honda Unicorn
₹ 1.2 लाख
Hero XPulse 210
₹ 1.62 - 1.71 लाख
TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
TVS Apache RR 310
₹ 2.78 - 3.37 लाख
यामाहा R15 ने मारी बाजी
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर यामाहा एफजेड रही। एफजेड ने इस दौरान 8.76 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,824 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 111.44 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,261 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एक्सएसआर रही। यामाहा एक्सएसआर ने इस दौरान कुल 4,199 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की।
केटीएम और एक्सपल्स की रफ्तार
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर केटीएम 160/200 की बाइक्स रहीं। केटीएम ने इस दौरान 48.68 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,320 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें स्थान पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 का कब्जा रहा। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान 24.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,957 यूनिट्स बेचीं। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। एसपी 160 ने इस दौरान 4.58 पर्सेंट की हल्की गिरावट के साथ कुल 2,271 यूनिट्स की बिक्री की।
सालाना बिक्री में जबरदस्त उछाल
ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 150cc से 200cc सेगमेंट की इन टॉप-10 मोटरसाइकिलों ने मिलकर मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिक्री के ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय युवाओं के बीच स्पॉर्टी और दमदार बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में टीवीएस और बजाज जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों के साथ-साथ जापानी ब्रांड्स का दबदबा आज भी मजबूती से बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।