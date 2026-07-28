टीवीएस की इस बाइक पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; जून में 55,382 लोगों ने खरीदा

भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर जून, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर TVS Apache ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

टीवीएस अपाचे बिक्री जून 2026

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भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज हमेशा की तरह सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर जून, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 33.82 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 55,382 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 41,386 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट की 10 सबसे बिकने वाली बाइक के बारे में विस्तार से।

पल्सर और यूनिकॉर्न का जलवा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर का जलवा देखने को मिला। पल्सर ने जून 2026 में 21.18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 40,730 यूनिट्स बाइक बेचीं। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 42.69 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,617 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यामाहा एमटी 15 रही। एमटी 15 ने इस दौरान 41.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,094 यूनिट्स बाइक बेचीं।

यामाहा R15 ने मारी बाजी बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर यामाहा एफजेड रही। एफजेड ने इस दौरान 8.76 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,824 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 111.44 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,261 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एक्सएसआर रही। यामाहा एक्सएसआर ने इस दौरान कुल 4,199 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की।

केटीएम और एक्सपल्स की रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर केटीएम 160/200 की बाइक्स रहीं। केटीएम ने इस दौरान 48.68 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,320 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें स्थान पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 का कब्जा रहा। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान 24.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,957 यूनिट्स बेचीं। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। एसपी 160 ने इस दौरान 4.58 पर्सेंट की हल्की गिरावट के साथ कुल 2,271 यूनिट्स की बिक्री की।