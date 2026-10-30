ग्राहकों की पहली पसंद बन गई यह हाइब्रिड कार, 30 दिनों में 3,143 लोगों ने खरीदा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

बीते महीने यानी सितंबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज हाइब्रिड कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। एक बार फिर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की मांग बनी हुई है। इस बीच सितंबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज हाइब्रिड कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। एक बार फिर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस (Toyota Innova Hycross) इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। बीते महीने इसकी कुल 3,143 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, सितंबर 2025 में इसकी 5,221 यूनिट्स बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 40 पर्सेंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही हाइराइडर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर रही। हाइराइडर ने सितंबर, 2026 में कुल 2,830 यूनिट्स की बिक्री की। इस दौरान इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने बीते महीने कुल 1,067 यूनिट्स की बिक्री की। इस तरह सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 34 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है।

चौथे नंबर पर रही किआ सोरेंटो बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर किआ सोरेंटो रही। सोरेंटो की सितंबर, 2026 में कुल 947 यूनिट्स बिकीं। वहीं, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इनविक्टो ने बीते महीने कुल 272 यूनिट्स की बिक्री की। इस तरह पिछले महीने इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कैमरी की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर टोयोटा कैमरी रही। कैमरी ने सितंबर, 2026 में कुल 240 यूनिट्स की बिक्री की। इस दौरान इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 75 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस की बीते महीने कुल 214 यूनिट्स बिकीं। पिछले महीने इसकी बिक्री में सालाना आधार 62 पर्सेंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।