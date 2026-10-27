देश की पहली पसंद बन गई यह इलेक्ट्रिक कार, 30 दिनों में 4,702 लोगों ने खरीदा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

टाटा पंच EV ने सितंबर, 2026 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बाजी मार ली है। बीते महीने टाटा पंच EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार रही। इसे सितंबर, 2026 में कुल 4,702 ग्राहकों ने खरीदा।

टाटा पंच EV ने सितंबर, 2026 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बाजी मार ली है। बीते महीने हुई बिक्री में टाटा पंच EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार रही। इसे सितंबर, 2026 में कुल 4,702 ग्राहकों ने खरीदा। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में इसकी 1,223 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 284 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी हुई। आइए जानते हैं सितंबर, 2026 में देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के बारे में।

दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा 9S बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा 9S रही। बता दें कि सितंबर, 2026 में इसकी कुल 4,636 यूनिट बिकीं। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन EV रही। नेक्सन EV ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,926 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में MG विंडसर EV रही। विंडसर EV ने इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,300 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9e बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,975 यूनिट कारों की बिक्री की। दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा EV छठे नंबर पर रही। इसे बीते महीने कुल 1,908 ग्राहकों ने खरीदा। इसके बाद सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व EV रही। कर्व EV ने इस दौरान 309 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,536 यूनिट कार की बिक्री की।

इन गाड़ियों ने भी बनाई जगह बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE6 रही। महिंद्रा BE6 ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल कुल 1,517 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर EV रही। हैरियर EV ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 1,452 यूनिट कारों की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ई विटारा रही। ई विटारा ने इस दौरान कुल 1,342 यूनिट कारों की बिक्री की।