नेक्सन, फ्रोंक्स, ब्रेजा, वेन्यू छोड़ इस छोटी SUV पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बन गई नंबर-1; कीमत ₹6 लाख से कम

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट (सब-4m) एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट (सब-4m) एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच को बीते महीने कुल 19,107 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 52.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा, टाटा पंच बीते महीने देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही फ्रोंक्स बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 31.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,829 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 17.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,126 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान कुल 14,124 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

56.2% बढ़ गई वेन्यू की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 56.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,420 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किया सोनेट ने इस दौरान 30.6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,537 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 49.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,096 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही XUV 3XO बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 0.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,517 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा काइलाक रही। स्कोडा काइलाक ने इस दौरान 23.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,089 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 5.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,550 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।