देश में CNG कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की गाड़ियों की डिमांड बनी हुई है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में हुई CNG कारों की बिक्री में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने फिर टॉप पोजिशन हासिल किया।

देश में CNG कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की गाड़ियों की डिमांड बनी हुई है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में हुई CNG कारों की बिक्री में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने फिर टॉप पोजिशन हासिल किया। बीते महीने इसे कुल 14,308 ग्राहकों ने खरीदा। हालांकि, ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में इसकी 16,015 यूनिट बिकी थीं। इस तरह अर्टिगा की बिक्री में सालाना आधार पर 11 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं इस दौरान देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 CNG कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही वैगनआर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। डिजायर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,695 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। वैगनआर ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,499 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान 75 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,217 यूनिट की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही ब्रेजा दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। ब्रेजा ने इस दौरान 139 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,725 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर टाटा पंच रही। पंच ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,854 यूनिट कारों की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर टाटा नेक्सन रही। नेक्सन ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,174 यूनिट कारों की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही ईको बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी ईको रही। ईको ने इस दौरान 1 पर्सेंट की मामूली सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,105 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। फ्रोंक्स ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,085 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर हुंडई ऑरा रही। ऑरा ने इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,990 यूनिट कारों की बिक्री की।