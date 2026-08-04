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पंच से छिन गया नंबर-1 का ताज, 6.26 लाख की इस कार ने मारी बाजी; 33 km+ है माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी भी

By Ashutosh Kumar
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मारुति सुजुकी डिजायर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर Maruti Suzuki Dzire देश की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

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मारुति सुजुकी डिजायर बिक्री जुलाई 2026
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मारुति सुजुकी डिजायर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) देश की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में मारुति सुजुकी डिजायर को कुल 23,791 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 13.86 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 20,895 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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तीसरे नंबर पर रही मारुति अर्टिगा

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 58.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,338 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 30.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,606 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 51.78 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,538 यूनिट कार की बिक्री की।

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98% बढ़ गई पंच की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच पांचवें नंबर पर रही। टाटा पंच ने इस दौरान 97.62 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,313 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 51.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,473 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 45.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,241 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही स्कॉर्पियो

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 7.04 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,088 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 36.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,471 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 16.45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,009 यूनिट कार की बिक्री की।

क्यों सुपरहिट है डिजायर?

डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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