पंच से छिन गया नंबर-1 का ताज, 6.26 लाख की इस कार ने मारी बाजी; 33 km+ है माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी भी

मारुति सुजुकी डिजायर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर Maruti Suzuki Dzire देश की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

मारुति सुजुकी डिजायर बिक्री जुलाई 2026

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Maruti Suzuki Ertiga

मारुति सुजुकी डिजायर को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) देश की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में मारुति सुजुकी डिजायर को कुल 23,791 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 13.86 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 20,895 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही मारुति अर्टिगा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 58.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,338 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 30.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,606 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 51.78 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,538 यूनिट कार की बिक्री की।

98% बढ़ गई पंच की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच पांचवें नंबर पर रही। टाटा पंच ने इस दौरान 97.62 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,313 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 51.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,473 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 45.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,241 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही स्कॉर्पियो दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 7.04 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,088 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 36.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,471 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 16.45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,009 यूनिट कार की बिक्री की।