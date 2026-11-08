देश की पहली पसंद बनी ₹4.99 लाख की यह कार, अक्टूबर में 23,747 लोगों ने खरीदा; बलेनो, ब्रेजा, नेक्सन भी पीछे

भारतीय कार मार्केट में अक्टूबर, 2026 के दौरान हुई बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया।

भारतीय कार मार्केट में अक्टूबर, 2026 के दौरान हुई बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया। वैगनआर को अक्टूबर में कुल 23,747 ग्राहकों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 25 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 18,970 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही मारुति ब्रेजा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। ब्रेजा ने इस दौरान 86 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,436 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 21,966 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। बलेनो ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,919 यूनिट कार की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही मारुति अर्टिगा बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। डिजायर ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 20,649 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। अर्टिगा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,641 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,525 यूनिट कार की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही मारुति फ्रोंक्स बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। फ्रोंक्स ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,014 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,353 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। स्विफ्ट ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,866 यूनिट कार की बिक्री की।