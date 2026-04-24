बीते 12 महीनों में 37 लाख लोगों ने खरीदी यह बाइक; बिक्री में शान से बनी नंबर-1; राइडर, पल्सर, अपाचे भी पीछे

Apr 24, 2026 10:36 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल हमेशा से पॉपुलर रही है। बता दें कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल हमेशा से पॉपुलर रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में हीरो की बेस्ट-सेलिंग मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) को इस दौरान कुल 37,27,739 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, बीते महीने यानी मार्च, 2026 में भी हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। आइए जानते हैं इस दौरान देश में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

10 लाख यूनिट से ज्यादा बिकी एचएफ डीलक्स बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा की पॉपुलर मोटरसाइकिल शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान कुल 19,87,466 यूनिट बाइक की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान कुल 13,99,491 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान कुल 10,12,199 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही क्लासिक 350 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान कुल 5,71,376 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान कुल 4,26,877 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने इस दौरान कुल 4,10,347 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही हीरो पैशन बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान कुल 4,07,451 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ने इस दौरान कुल 2,55,699 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो पैशन रही। हीरो पैशन ने इस दौरान कुल 2,48,621 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।