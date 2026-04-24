बीते 12 महीनों में 37 लाख लोगों ने खरीदी यह बाइक; बिक्री में शान से बनी नंबर-1; राइडर, पल्सर, अपाचे भी पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल हमेशा से पॉपुलर रही है। बता दें कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल हमेशा से पॉपुलर रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में हीरो की बेस्ट-सेलिंग मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) को इस दौरान कुल 37,27,739 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, बीते महीने यानी मार्च, 2026 में भी हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। आइए जानते हैं इस दौरान देश में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।
10 लाख यूनिट से ज्यादा बिकी एचएफ डीलक्स
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा की पॉपुलर मोटरसाइकिल शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान कुल 19,87,466 यूनिट बाइक की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान कुल 13,99,491 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एचएफ डीलक्स रही। हीरो एचएफ डीलक्स ने इस दौरान कुल 10,12,199 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
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₹ 76,691 - 78,074
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सातवें नंबर पर रही क्लासिक 350
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टीवीएस अपाचे रही। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान कुल 5,71,376 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान कुल 4,26,877 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रही। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने इस दौरान कुल 4,10,347 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही हीरो पैशन
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान कुल 4,07,451 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ने इस दौरान कुल 2,55,699 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो पैशन रही। हीरो पैशन ने इस दौरान कुल 2,48,621 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
स्प्लेंडर पर आज भी ग्राहकों का भरोसा
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय मार्केट में हीरो स्प्लेंडर का सिक्का आज भी जम कर चल रहा है। शहर हो या गांव, लोगों का भरोसा इस बाइक पर कम नहीं हुआ है। हालांकि, होंडा शाइन और बजाज पल्सर जैसी बाइक्स भी अब युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं। साथ ही, टॉप-10 की लिस्ट में रॉयल एनफील्ड का नाम होना यह बताता है कि अब लोग सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि स्टाइल और पावर के भी दीवाने हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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