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26 km का माइलेज देती है यह 7-सीटर कार, जुलाई में 21,606 लोगों ने खरीदा; बिक्री में सबको छोड़ा पीछे

By Ashutosh Kumar
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भारतीय मार्केट में फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

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मारुति सुजुकी अर्टिगा बिक्री जुलाई 2026
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भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में हुई 7-सीटर सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर ली है। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने इस दौरान 30.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,606 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 16,604 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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16% बढ़ गई स्कॉर्पियो की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। स्कॉर्पियो ने इस दौरान 16.5 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,009 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा + हायक्रॉस की जोड़ी रही। टोयोटा इनोवा + हायक्रॉस ने इस दौरान सालाना आधार पर 9.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 9,976 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। बोलेरो ने इस दौरान 24.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,336 यूनिट्स कार की बिक्री दर्ज की।

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पांचवें नंबर पर रही XUV7XO

बिक्री की लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV7XO रही। XUV7XO ने जुलाई 2026 में 16.7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,233 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस + क्लेविस रही। इस जोड़ी ने 29.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 5,352 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा की नई गाड़ी '9S' रही। इसने पिछले महीने कुल 4,131 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

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दसवें नंबर पर रही रुमियन

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 76.7 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,791 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 1.4 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 3,189 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने इस दौरान 356.9 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,632 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

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आखिर क्यों सुपरहिट है अर्टिगा?

अर्टिगा की इस बड़ी सफलता के पीछे इसका दमदार पावरट्रेन, आरामदायक केबिन और बेहतरीन माइलेज है। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसमें ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अर्टिगा का पेट्रोल वैरिएंट 20.3 से 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। वहीं, इसका सीएनजी वैरिएंट करीब 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दमदार औसत निकाल देता है। मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 13.13 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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