इस देसी SUV के आगे सब फेल! पिछले 3 महीने में 48,898 लोगों ने खरीदा; दूसरे 9 मॉडल छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच 4.5 मीटर से 5 मीटर लंबी एसयूवी की डिमांड बनी हुई है। अगर जुलाई से सितंबर, 2026 यानी Q3 के दौरान हुई बिक्री की बात करें, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच 4.5 मीटर से 5 मीटर लंबी एसयूवी की डिमांड बनी हुई है। अगर जुलाई से सितंबर, 2026 यानी Q3 के दौरान हुई बिक्री की बात करें, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। इस दौरान स्कॉर्पियो ने कुल 48,898 यूनिट्स बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 16.54 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 41,959 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही XUV 7XO बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान 18.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,871 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 21,774 यूनिट्स रहा था। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 13,275 यूनिट्स की बिक्री की।

चौथे नंबर पर रही टाटा हैरियर बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टाटा हैरियर रही। हैरियर ने इस दौरान 5.02 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,960 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 9,484 यूनिट्स था। वहीं, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 15.88 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,878 यूनिट्स की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही महिंद्रा XEV 9e बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 21.98 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,769 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 7,394 यूनिट्स था। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 15.22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,451 यूनिट्स की बिक्री की।