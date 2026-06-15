इस देसी SUV ने निकाल दी सबकी हेकड़ी! मई में 15,774 लोगों ने खरीदी; बिक्री में शान से बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की पॉपुलरिटी में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो Mahindra Scorpio ने सबको पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट (4.5 मीटर से 4.8 मीटर) की पॉपुलरिटी में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio/N) ने सबको पीछे छोड़ दिया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने यानी मई, 2026 में 15,774 यूनिट्स कारों की बिक्री करके इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। इस दौरान स्कॉर्पियो की बिक्री में सालाना आधार पर 9.53 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल मई, 2025 में यह आंकड़ा 14,401 यूनिट का था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में विस्तार से।
तीसरे नंबर पर रही XEV 9S
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान 45.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,338 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा की नई-नवेली इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S ने इस दौरान कुल 3,502 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
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Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
चौठे नंबर पर रही फॉर्च्यूनर
बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 12.99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,905 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा हैरियर और इसका इलेक्ट्रिक अवतार रहा। हैरियर रेंज ने इस दौरान 214.88 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,815 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही एमजी हेक्टर
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 31.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,939 यूनिट्स कारों की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस रही। एमजी हेक्टर ने इस दौरान 0.36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,102 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
11.71% घट गई अलकाजार की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा सफारी रही। सफारी ने इस दौरान 4.69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,057 यूनिट्स कारों की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अलकाजार रही। अलकाजार ने इस दौरान 11.71 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 814 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कोडियाक रही। कोडियाक ने इस दौरान 29.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ महज 146 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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