लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, सितंबर में 17,657 लोगों ने खरीदा; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि बीते महीने यानी सितंबर, 2026 के दौरान 4.2 से 4.5 मीटर सेगमेंट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि बीते महीने यानी सितंबर, 2026 के दौरान 4.2 से 4.5 मीटर सेगमेंट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 17,657 नए लोगों ने खरीदा। हालांकि, सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 6.38 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 18,861 यूनिट्स का था। इस दौरान कुल बिक्री में क्रेटा की हिस्सेदारी अकेले 21.49 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की 10 दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही ग्रैंड विटारा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान 207.70 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,111 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। सेल्टोस ने इस दौरान 116.52 पर्सेंट की तगड़ी सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 12,593 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 49.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,513 यूनिट एसयूवी बेचीं।

सातवें नंबर पर रही थार रॉक्स बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 7,205 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। हायराइडर ने इस दौरान 6.48 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,115 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स रही। थार रॉक्स ने 29.45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,625 यूनिट्स बेचीं।

लास्ट पोजीशन पर रही ई-विटारा दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 66.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,610 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान 10.82 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,517 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति ई-विटारा रही। ई-विटारा ने कुल 1,342 यूनिट्स की बिक्री की।