भारतीय में 350cc से 500cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 350cc से 500cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। अगर अक्टूबर, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। हालांकि, इस दौरान क्लासिक 350 की बिक्री में 2.53 पर्सेंट की सालाना गिरावट आई है। इसके बावजूद बाइक की कुल 45,396 यूनिट्स बिकीं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 46,573 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान सेगमेंट की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बिक्री के बारे में विस्तार से।

बुलेट और हंटर का जबरदस्त भौकाल बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी रॉयल एनफील्ड की धाकड़ बाइक बुलेट 350 रही। बुलेट ने अक्टूबर, 2026 में 5.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,866 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं, तीसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर ने इस दौरान 19.80 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,145 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर रॉयल एनफील्ड मिटिओर 350 रही। इसकी बिक्री में 17.98 पर्सेंट की गिरावट आई और कुल 12,096 यूनिट्स बिकीं।

होंडा और ट्रायम्फ की दमदार एंट्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा सीबी 350 रही। इसने अक्टूबर, 2026 में 73.61 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,894 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्रायम्फ 350 रही। इस बाइक ने अक्टूबर, 2026 में कुल 5,287 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है।

हिमालयन और हाईनेस 350 की बिक्री सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालयन ने इस दौरान 52.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,915 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं, आठवें नंबर पर होंडा सीबी 350 हाईनेस रही। इसने 65.03 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,393 यूनिट्स की बिक्री की।