नंबर-1 की कुर्सी पर फिर इस देसी बाइक का कब्जा; बुलेट, हंटर भी छूटी पीछे, मई में 34,594 लोगों ने खरीदा

भारतीय मार्केट में 350cc से 450cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। बता दें कि मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में Royal Enfield Classic 350 ने टॉप पोजिशन हासिल किया।

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भारतीय मार्केट में 350cc से 450cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। अगर मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। क्लासिक 350 ने इस दौरान 20.84 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,594 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा कुल 28,628 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के दूसरे 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

बुलेट और हंटर का जबरदस्त भौकाल बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी रॉयल एनफील्ड की धाकड़ बाइक बुलेट 350 रही। बुलेट ने मई, 2026 में 35.26 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23,372 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 27.84 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,418 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर भी रॉयल एनफील्ड की ही मिटिओर 350 रही। मिटिओर ने इस दौरान 8.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,697 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।

जावा-येज्दी और ट्रायम्फ की एंट्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर जावा येज्दी और बीएसए की कंबाइंड रिटेल बिक्री रही। इस ग्रुप ने इस दौरान 103.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,447 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्रायम्फ 350 रही। ट्रायम्फ की इस नई 350cc बाइक ने मार्केट में एंट्री मारते हुए मई, 2026 में कुल 4,348 यूनिट्स बाइक की दमदार बिक्री दर्ज की है।

होंडा सीबी 350 की रफ्तार सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी 350 रही। सीबी 350 ने इस दौरान 73.36 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,178 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, आठवें नंबर पर होंडा की ही हाईनेस 350 रही। इसने 66.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,128 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। गुरिल्ला ने इस दौरान 60.10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,657 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।