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ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस बाइक का जादू, मई में 53,900 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट वाली बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। बता दें कि मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने टॉप पोजिशन हालिल कर लिया है।

ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस बाइक का जादू, मई में 53,900 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1
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भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। अगर मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने टॉप पोजिशन हालिल कर लिया है। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 9.78 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 53,900 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा कुल 49,099 यूनिट्स का था। यानी कंपनी ने अपनी बिक्री में 4,801 यूनिट्स की बढ़त हासिल की है। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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पल्सर और यूनिकॉर्न का जलवा

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। पल्सर ने मई 2026 में 30.50 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 49,994 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 22.05 पर्सेंट की सालाना ग्रोथ के साथ कुल 34,925 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा FZ रही। एफजेड ने इस दौरान 14.51 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,862 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।

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यामाहा R15 ने मारी बाजी

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 63.47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,803 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा MT 15 रही। एमटी 15 ने इस दौरान 36.18 पर्सेंट की मजबूत सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए कुल 9,579 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा XSR रही। इस नई बाइक ने मई, 2026 में कुल 6,587 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।

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होंडा SP160 की रफ्तार

आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। एसपी 160 ने इस दौरान 28.57 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,235 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम 160 / 200 रही। केटीएम ने इस दौरान 59.58 पर्सेंट की बेहद दमदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 3,305 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 रही। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान कुल 7.15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,579 यूनिट बाइक की बिक्री की है।

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सालाना बिक्री में जबरदस्त उछाल

अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट की टॉप-10 मोटरसाइकिलों ने मिलकर मार्केट में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अकेले टीवीएस अपाचे का इस सेगमेंट में करीब 27.99 पर्सेंट और बजाज पल्सर का 25.96 पर्सेंट मार्केट शेयर रहा। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट के भीतर युवाओं के बीच टीवीएस और बजाज जैसी देसी कंपनियों के साथ-साथ होंडा और यामाहा जैसे जापानी ब्रांड्स का दबदबा और क्रेज पूरी तरह से कायम है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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