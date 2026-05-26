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लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस TVS बाइक का जादू; पल्सर, यूनिकॉर्न भी पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। अगर अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस TVS बाइक का जादू; पल्सर, यूनिकॉर्न भी पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। अगर अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। टीवीएस अपाचे ने इस दौरान 8.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 49,390 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल इसी दौरान यह आंकड़ा कुल 45,633 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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पल्सर और यूनिकॉर्न का जलवा

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। पल्सर ने अप्रैल 2026 में 20.78 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 48,190 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 51.09 पर्सेंट की सालाना कुल 39,310 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा FZ रही। एफजेड ने इस दौरान 16.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,729 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

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यामाहा R15 ने मारी बाजी

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 84.72 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,066 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा XSR रही। यामाहा XSR ने इस दौरान कुल 6,914 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एमटी 15 रही। एमटी 15 ने इस दौरान 4.04 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 6,741 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

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होंडा SP160 की रफ्तार

आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। एसपी 160 ने इस दौरान 13.48 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,062 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम 160/200 रही। केटीएम ने इस दौरान 40.22 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 2,775 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो एक्सपल्स 200 रही। एक्सपल्स 200 ने इस दौरान कुल 52.99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,226 यूनिट बाइक की बिक्री की।

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सालाना बिक्री में जबरदस्त उछाल

अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट की टॉप 10 मोटरसाइकिलों ने मिलकर मार्केट में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। कुल मिलाकर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 150cc से 200cc सेगमेंट के भीतर युवाओं के बीच टीवीएस और बजाज जैसी देसी कंपनियों के साथ-साथ जापानी ब्रांड्स का दबदबा और क्रेज पूरी तरह से कायम है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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