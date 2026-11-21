भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई (4.5m से 5.0m) एसयूवी सेगमेंट के बिक्री में स्कॉर्पियो ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में (4.5m से 5.0m) एसयूवी सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio / N) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीते महीने कुल 19,353 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री में 8.24 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 17,880 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

36% बढ़ गई फॉर्च्यूनर की बिक्री बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा XUV7XO रही। महिंद्रा XUV7XO ने इस दौरान 1.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,254 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9S रही। महिंद्रा XEV 9S को इस दौरान कुल 4,865 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 36.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,976 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

9% घट गई सफारी की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 13.12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,895 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 8.88 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,287 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोरेंटो रही। किआ सोरेंटो को इस दौरान कुल 2,148 नए ग्राहक मिले।

632% बढ़ी विनफास्ट VF7 की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान 28.32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,941 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में विनफास्ट VF7 रही। विनफास्ट VF7 ने इस दौरान 632.03 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,120 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।